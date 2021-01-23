Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,73
|3,73
|26,81
|Aygaz
|18,56
|14,72
|26,09
|Halk GMYO
|4,24
|3,39
|25,07
|Bagfaş
|30,06
|24,72
|21,60
|Alkim Kimya
|19,84
|16,47
|20,46
|Net Holding
|4,08
|3,40
|20,00
|Çimsa
|22,50
|18,90
|19,05
|Brisa
|26,96
|22,84
|18,04
|Netaş Telekom.
|32,66
|28,00
|16,64
|Pınar Süt
|28,00
|24,38
|14,85
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|77,90
|89,25
|-12,72
|Ege Endüstri
|1749,40
|1828,60
|-4,33
|Borusan Mannesmann
|34,20
|35,50
|-3,66
|Vakıflar Bankası
|4,56
|4,73
|-3,59
|İş Bankası (C)
|6,66
|6,85
|-2,77
|Akbank
|6,72
|6,91
|-2,75
|Garanti Bankası
|9,76
|10,02
|-2,59
|Türk Hava Yolları
|12,89
|13,23
|-2,57
|Pegasus
|74,90
|76,65
|-2,28
|Koza Madencilik
|15,98
|16,35
|-2,26
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.178.544.514
|Emlak Konut GMYO
|7.163.188.479
|Şişe Cam
|7.120.982.465
|Kardemir (D)
|7.010.054.448
|Doğan Holding
|6.542.703.942
|Türk Hava Yolları
|5.717.596.409
|Koza Altın
|4.988.992.695
|T.S.K.B.
|4.682.773.316
|Karsan Otomotiv
|4.334.152.743
|Akbank
|3.651.486.603
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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