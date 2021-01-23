Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 4,73 3,73 26,81 Aygaz 18,56 14,72 26,09 Halk GMYO 4,24 3,39 25,07 Bagfaş 30,06 24,72 21,60 Alkim Kimya 19,84 16,47 20,46 Net Holding 4,08 3,40 20,00 Çimsa 22,50 18,90 19,05 Brisa 26,96 22,84 18,04 Netaş Telekom. 32,66 28,00 16,64 Pınar Süt 28,00 24,38 14,85 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 77,90 89,25 -12,72 Ege Endüstri 1749,40 1828,60 -4,33 Borusan Mannesmann 34,20 35,50 -3,66 Vakıflar Bankası 4,56 4,73 -3,59 İş Bankası (C) 6,66 6,85 -2,77 Akbank 6,72 6,91 -2,75 Garanti Bankası 9,76 10,02 -2,59 Türk Hava Yolları 12,89 13,23 -2,57 Pegasus 74,90 76,65 -2,28 Koza Madencilik 15,98 16,35 -2,26 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 8.178.544.514 Emlak Konut GMYO 7.163.188.479 Şişe Cam 7.120.982.465 Kardemir (D) 7.010.054.448 Doğan Holding 6.542.703.942 Türk Hava Yolları 5.717.596.409 Koza Altın 4.988.992.695 T.S.K.B. 4.682.773.316 Karsan Otomotiv 4.334.152.743 Akbank 3.651.486.603 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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