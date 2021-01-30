Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 5,21 4,73 10,15 Gübre Fabrik. 72,50 66,75 8,61 Deva Holding 28,30 26,26 7,77 Aksa Enerji 9,89 9,32 6,12 Konya Çimento 1648,30 1560,00 5,66 Vestel 26,20 24,80 5,65 Eczacıbaşı İlaç 8,00 7,74 3,36 Türkiye Sigorta 7,47 7,23 3,32 Doğuş Otomotiv 33,42 32,50 2,83 Sasa Polyester 25,60 25,02 2,32 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 28,60 32,30 -11,46 T.S.K.B. 1,81 2,03 -10,84 TAV Havalimanları 21,52 23,94 -10,11 Coca Cola İçecek 73,85 82,15 -10,10 Brisa 24,32 26,96 -9,79 Netaş Telekom. 29,50 32,66 -9,68 Torunlar GMYO 3,79 4,19 -9,55 Ford Otosan 143,90 158,70 -9,33 Anadolu Grubu Holding 27,22 29,98 -9,21 Pınar Süt 25,58 28,00 -8,64 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 9.526.075.630 Emlak Konut GMYO 8.778.188.495 Koza Altın 8.493.146.712 Odaş Elektrik 7.029.999.324 Karsan Otomotiv 6.475.047.626 Kardemir (D) 6.372.187.872 Şişe Cam 5.580.899.778 Doğan Holding 5.370.234.763 Petkim 4.468.202.721 Türk Hava Yolları 4.333.407.565 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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