Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 32,56 22,42 45,23 Gözde Girişim 7,47 6,20 20,48 Alcatel Lucent Teletaş 38,82 33,66 15,33 Özak GMYO 5,81 5,04 15,28 Vestel 30,46 26,58 14,60 Petkim 6,02 5,26 14,45 Alarko Holding 12,22 10,71 14,10 Alarko GMYO 27,16 24,04 12,98 Tofaş Oto. Fab. 39,08 34,66 12,75 Net Holding 4,95 4,40 12,50 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 16,11 17,13 -5,95 Albaraka Türk 2,14 2,23 -4,04 Sasa Polyester 39,26 40,36 -2,73 Ege Gübre 219,00 224,70 -2,54 Türkiye Sigorta 6,89 7,04 -2,13 Verusa Holding 59,80 61,00 -1,97 Good-Year 8,95 9,12 -1,86 Coca Cola İçecek 69,80 70,90 -1,55 Pegasus 88,05 89,15 -1,23 Alkim Kimya 18,55 18,74 -1,01 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 15.264.608.544 Petkim 9.147.674.188 Şişe Cam 8.781.753.852 Garanti Bankası 7.675.568.557 Kardemir (D) 6.663.625.010 Koza Altın 5.966.649.893 Emlak Konut GMYO 5.176.780.536 Pegasus 4.185.903.221 Tüpraş 3.124.887.215 Ereğli Demir Çelik 3.119.106.733 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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