Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|32,56
|22,42
|45,23
|Gözde Girişim
|7,47
|6,20
|20,48
|Alcatel Lucent Teletaş
|38,82
|33,66
|15,33
|Özak GMYO
|5,81
|5,04
|15,28
|Vestel
|30,46
|26,58
|14,60
|Petkim
|6,02
|5,26
|14,45
|Alarko Holding
|12,22
|10,71
|14,10
|Alarko GMYO
|27,16
|24,04
|12,98
|Tofaş Oto. Fab.
|39,08
|34,66
|12,75
|Net Holding
|4,95
|4,40
|12,50
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|16,11
|17,13
|-5,95
|Albaraka Türk
|2,14
|2,23
|-4,04
|Sasa Polyester
|39,26
|40,36
|-2,73
|Ege Gübre
|219,00
|224,70
|-2,54
|Türkiye Sigorta
|6,89
|7,04
|-2,13
|Verusa Holding
|59,80
|61,00
|-1,97
|Good-Year
|8,95
|9,12
|-1,86
|Coca Cola İçecek
|69,80
|70,90
|-1,55
|Pegasus
|88,05
|89,15
|-1,23
|Alkim Kimya
|18,55
|18,74
|-1,01
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|15.264.608.544
|Petkim
|9.147.674.188
|Şişe Cam
|8.781.753.852
|Garanti Bankası
|7.675.568.557
|Kardemir (D)
|6.663.625.010
|Koza Altın
|5.966.649.893
|Emlak Konut GMYO
|5.176.780.536
|Pegasus
|4.185.903.221
|Tüpraş
|3.124.887.215
|Ereğli Demir Çelik
|3.119.106.733
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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