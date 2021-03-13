Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 45,08 39,26 14,82 Kerevitaş Gıda 6,42 5,64 13,83 Gözde Girişim 8,31 7,47 11,24 Hektaş 31,48 28,96 8,70 İskenderun Demir Çelik 12,89 11,93 8,05 Ülker Bisküvi 24,00 22,22 8,01 Net Holding 5,34 4,95 7,88 Torunlar GMYO 3,89 3,62 7,46 Logo Yazılım 147,40 137,30 7,36 Otokar 402,90 376,00 7,15 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Y. Men. Değ. 19,00 20,68 -8,12 Albaraka Türk 1,97 2,14 -7,94 Emlak Konut GMYO 2,29 2,46 -6,91 Alcatel Lucent Teletaş 36,26 38,82 -6,59 MLP Sağlık 24,64 26,20 -5,95 Bursa Çimento 4,29 4,54 -5,51 GSD Holding 2,42 2,56 -5,47 Özak GMYO 5,52 5,81 -4,99 Zorlu Enerji 2,51 2,63 -4,56 Karsan Otomotiv 4,27 4,47 -4,47 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.870.605.047 Sasa Polyester 8.064.349.632 Petkim 6.144.782.171 Türk Hava Yolları 5.621.941.258 Kardemir (D) 5.055.255.881 Koza Altın 4.887.317.202 Şişe Cam 4.694.561.057 Emlak Konut GMYO 3.755.018.349 Ereğli Demir Çelik 3.145.381.293 Turkcell 2.969.020.114 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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