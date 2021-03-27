Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|36,60
|31,64
|15,68
|Akçansa
|18,85
|17,85
|5,60
|Hektaş
|31,06
|29,90
|3,88
|Sasa Polyester
|44,34
|43,32
|2,35
|Deva Holding
|30,44
|29,80
|2,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,70
|24,64
|0,24
|Bim Mağazalar
|72,00
|72,00
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|10,99
|11,03
|-0,36
|Arçelik
|34,76
|34,98
|-0,63
|Enka İnşaat
|7,78
|7,84
|-0,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|6,88
|8,86
|-22,35
|Akbank
|4,72
|5,77
|-18,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|2,65
|-17,36
|Mavi Giyim
|48,36
|57,70
|-16,19
|Koç Holding
|19,25
|22,94
|-16,09
|İş Bankası (C)
|4,84
|5,73
|-15,53
|Torunlar GMYO
|3,22
|3,79
|-15,04
|T.S.K.B.
|1,39
|1,63
|-14,72
|T. Halk Bankası
|4,45
|5,19
|-14,26
|Ülker Bisküvi
|21,20
|24,64
|-13,96
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|25.083.209.572
|Sasa Polyester
|6.265.396.258
|Ford Otosan
|6.099.971.664
|Ereğli Demir Çelik
|5.002.590.767
|Koza Altın
|4.724.008.509
|Şişe Cam
|4.411.461.591
|Türk Hava Yolları
|4.318.453.930
|Petkim
|4.272.293.710
|Akbank
|4.269.429.769
|Kardemir (D)
|3.776.908.603
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi