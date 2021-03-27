Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 36,60 31,64 15,68 Akçansa 18,85 17,85 5,60 Hektaş 31,06 29,90 3,88 Sasa Polyester 44,34 43,32 2,35 Deva Holding 30,44 29,80 2,15 Kordsa Teknik Tekstil 24,70 24,64 0,24 Bim Mağazalar 72,00 72,00 0,00 İskenderun Demir Çelik 10,99 11,03 -0,36 Arçelik 34,76 34,98 -0,63 Enka İnşaat 7,78 7,84 -0,77 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 6,88 8,86 -22,35 Akbank 4,72 5,77 -18,24 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 2,65 -17,36 Mavi Giyim 48,36 57,70 -16,19 Koç Holding 19,25 22,94 -16,09 İş Bankası (C) 4,84 5,73 -15,53 Torunlar GMYO 3,22 3,79 -15,04 T.S.K.B. 1,39 1,63 -14,72 T. Halk Bankası 4,45 5,19 -14,26 Ülker Bisküvi 21,20 24,64 -13,96 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 25.083.209.572 Sasa Polyester 6.265.396.258 Ford Otosan 6.099.971.664 Ereğli Demir Çelik 5.002.590.767 Koza Altın 4.724.008.509 Şişe Cam 4.411.461.591 Türk Hava Yolları 4.318.453.930 Petkim 4.272.293.710 Akbank 4.269.429.769 Kardemir (D) 3.776.908.603 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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