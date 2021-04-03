Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 827,00 576,30 43,50 Fenerbahçe Futbol 34,34 27,36 25,51 Bera Holding 26,12 21,62 20,81 Enerjisa Enerji 12,25 10,86 12,80 İpek Doğal Enerji 12,97 11,56 12,20 İş Y. Men. Değ. 17,05 15,30 11,43 Koza Madencilik 15,00 13,51 11,03 Alkim Kimya 18,59 16,87 10,20 Petkim 5,99 5,44 10,11 Ereğli Demir Çelik 15,15 13,80 9,78 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,49 5,15 -12,82 TAV Havalimanları 21,06 22,24 -5,31 Anadolu Efes 21,74 22,50 -3,38 Esenboğa Elektrik 38,70 39,88 -2,96 İhlas Holding 0,74 0,76 -2,63 Hektaş 30,38 31,06 -2,19 Tüpraş 92,10 93,60 -1,60 Pegasus 73,75 74,90 -1,54 Mavi Giyim 47,68 48,36 -1,41 Bim Mağazalar 71,00 72,00 -1,39 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 13.400.832.243 Sasa Polyester 5.180.022.423 Koza Altın 4.834.750.786 Ford Otosan 4.721.567.699 Kardemir (D) 4.379.189.820 Petkim 3.453.196.369 Emlak Konut GMYO 3.075.223.473 Türk Hava Yolları 2.882.682.025 Şişe Cam 2.875.264.742 Ereğli Demir Çelik 2.644.337.328 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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