Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|827,00
|576,30
|43,50
|Fenerbahçe Futbol
|34,34
|27,36
|25,51
|Bera Holding
|26,12
|21,62
|20,81
|Enerjisa Enerji
|12,25
|10,86
|12,80
|İpek Doğal Enerji
|12,97
|11,56
|12,20
|İş Y. Men. Değ.
|17,05
|15,30
|11,43
|Koza Madencilik
|15,00
|13,51
|11,03
|Alkim Kimya
|18,59
|16,87
|10,20
|Petkim
|5,99
|5,44
|10,11
|Ereğli Demir Çelik
|15,15
|13,80
|9,78
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,49
|5,15
|-12,82
|TAV Havalimanları
|21,06
|22,24
|-5,31
|Anadolu Efes
|21,74
|22,50
|-3,38
|Esenboğa Elektrik
|38,70
|39,88
|-2,96
|İhlas Holding
|0,74
|0,76
|-2,63
|Hektaş
|30,38
|31,06
|-2,19
|Tüpraş
|92,10
|93,60
|-1,60
|Pegasus
|73,75
|74,90
|-1,54
|Mavi Giyim
|47,68
|48,36
|-1,41
|Bim Mağazalar
|71,00
|72,00
|-1,39
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|13.400.832.243
|Sasa Polyester
|5.180.022.423
|Koza Altın
|4.834.750.786
|Ford Otosan
|4.721.567.699
|Kardemir (D)
|4.379.189.820
|Petkim
|3.453.196.369
|Emlak Konut GMYO
|3.075.223.473
|Türk Hava Yolları
|2.882.682.025
|Şişe Cam
|2.875.264.742
|Ereğli Demir Çelik
|2.644.337.328
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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