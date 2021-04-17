Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 5,74 4,80 19,58 Torunlar GMYO 3,73 3,19 16,93 Ereğli Demir Çelik 18,34 16,31 12,45 Ege Gübre 245,70 219,20 12,09 Bera Holding 27,86 24,94 11,71 Garanti Bankası 7,28 6,64 9,64 Selçuk Ecza Deposu 10,99 10,22 7,53 Petkim 6,33 6,01 5,32 MLP Sağlık 22,08 20,98 5,24 Tekfen Holding 15,82 15,15 4,42 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 712,40 828,90 -14,05 Fenerbahçe Futbol 29,00 33,48 -13,38 Vestel 32,70 36,28 -9,87 Kerevitaş Gıda 5,59 6,07 -7,91 Konya Çimento 972,10 1.050,70 -7,48 Ege Endüstri 1.419,70 1.523,10 -6,79 Albaraka Türk 1,64 1,75 -6,29 Brisa 24,74 26,36 -6,15 Tat Gıda 9,68 10,30 -6,02 Verusa Holding 58,85 62,50 -5,84 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 11.248.539.692 Ereğli Demir Çelik 7.702.892.930 Kardemir (D) 4.054.682.993 Petkim 3.407.497.395 Yapı ve Kredi Bank. 3.141.559.250 Sasa Polyester 3.020.177.010 Türk Hava Yolları 2.850.225.956 Odaş Elektrik 2.735.343.047 Koza Altın 2.679.973.509 Şişe Cam 2.498.909.906 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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