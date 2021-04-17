Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,74
|4,80
|19,58
|Torunlar GMYO
|3,73
|3,19
|16,93
|Ereğli Demir Çelik
|18,34
|16,31
|12,45
|Ege Gübre
|245,70
|219,20
|12,09
|Bera Holding
|27,86
|24,94
|11,71
|Garanti Bankası
|7,28
|6,64
|9,64
|Selçuk Ecza Deposu
|10,99
|10,22
|7,53
|Petkim
|6,33
|6,01
|5,32
|MLP Sağlık
|22,08
|20,98
|5,24
|Tekfen Holding
|15,82
|15,15
|4,42
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|712,40
|828,90
|-14,05
|Fenerbahçe Futbol
|29,00
|33,48
|-13,38
|Vestel
|32,70
|36,28
|-9,87
|Kerevitaş Gıda
|5,59
|6,07
|-7,91
|Konya Çimento
|972,10
|1.050,70
|-7,48
|Ege Endüstri
|1.419,70
|1.523,10
|-6,79
|Albaraka Türk
|1,64
|1,75
|-6,29
|Brisa
|24,74
|26,36
|-6,15
|Tat Gıda
|9,68
|10,30
|-6,02
|Verusa Holding
|58,85
|62,50
|-5,84
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|11.248.539.692
|Ereğli Demir Çelik
|7.702.892.930
|Kardemir (D)
|4.054.682.993
|Petkim
|3.407.497.395
|Yapı ve Kredi Bank.
|3.141.559.250
|Sasa Polyester
|3.020.177.010
|Türk Hava Yolları
|2.850.225.956
|Odaş Elektrik
|2.735.343.047
|Koza Altın
|2.679.973.509
|Şişe Cam
|2.498.909.906
(Son)
Kaynak: AA
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