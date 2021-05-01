Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|32,74
|24,40
|34,18
|TAV Havalimanları
|21,52
|18,02
|19,42
|Pegasus
|73,55
|63,10
|16,56
|Gözde Girişim
|7,37
|6,45
|14,26
|Aksa
|16,39
|14,36
|14,14
|Ege Endüstri
|1.425,00
|1.249,90
|14,01
|Net Holding
|5,73
|5,03
|13,92
|İş Fin.Kir.
|3,33
|2,94
|13,27
|Brisa
|25,50
|22,78
|11,94
|Çimsa
|22,00
|19,70
|11,68
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|28,60
|33,68
|-15,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,85
|7,27
|-5,79
|Odaş Elektrik
|2,47
|2,60
|-5,00
|Vestel
|28,80
|30,26
|-4,82
|Gübre Fabrik.
|60,55
|62,00
|-2,34
|Çemtaş
|14,67
|14,93
|-1,74
|Ege Gübre
|217,80
|221,30
|-1,58
|Şok Marketler Ticaret
|12,10
|12,29
|-1,55
|Bim Mağazalar
|65,00
|65,95
|-1,44
|Zorlu Enerji
|1,99
|2,01
|-1,00
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|6.114.222.463
|Garanti Bankası
|4.699.798.366
|Türk Hava Yolları
|4.251.274.365
|Petkim
|3.971.858.088
|Sasa Polyester
|3.579.567.539
|Kardemir (D)
|3.255.891.498
|Koza Altın
|3.012.711.717
|Şişe Cam
|2.281.027.894
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.760.398.327
|Akbank
|1.717.422.822
(Son)
Kaynak: AA
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