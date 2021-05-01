Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 32,74 24,40 34,18 TAV Havalimanları 21,52 18,02 19,42 Pegasus 73,55 63,10 16,56 Gözde Girişim 7,37 6,45 14,26 Aksa 16,39 14,36 14,14 Ege Endüstri 1.425,00 1.249,90 14,01 Net Holding 5,73 5,03 13,92 İş Fin.Kir. 3,33 2,94 13,27 Brisa 25,50 22,78 11,94 Çimsa 22,00 19,70 11,68 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 28,60 33,68 -15,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 7,27 -5,79 Odaş Elektrik 2,47 2,60 -5,00 Vestel 28,80 30,26 -4,82 Gübre Fabrik. 60,55 62,00 -2,34 Çemtaş 14,67 14,93 -1,74 Ege Gübre 217,80 221,30 -1,58 Şok Marketler Ticaret 12,10 12,29 -1,55 Bim Mağazalar 65,00 65,95 -1,44 Zorlu Enerji 1,99 2,01 -1,00 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 6.114.222.463 Garanti Bankası 4.699.798.366 Türk Hava Yolları 4.251.274.365 Petkim 3.971.858.088 Sasa Polyester 3.579.567.539 Kardemir (D) 3.255.891.498 Koza Altın 3.012.711.717 Şişe Cam 2.281.027.894 Yapı ve Kredi Bank. 1.760.398.327 Akbank 1.717.422.822 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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