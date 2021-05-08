Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|26,98
|22,52
|19,80
|Kardemir (D)
|8,48
|7,16
|18,44
|Kartonsan
|60,20
|50,95
|18,16
|Hektaş
|9,64
|8,20
|17,56
|Karsan Otomotiv
|3,92
|3,36
|16,67
|Koza Altın
|129,20
|113,00
|14,34
|Pegasus
|81,35
|73,55
|10,61
|Koza Madencilik
|15,21
|13,77
|10,46
|İş Y. Men. Değ.
|16,96
|15,36
|10,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,55
|6,85
|10,22
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|82,60
|94,00
|-12,13
|Gözde Girişim
|6,75
|7,37
|-8,41
|Fenerbahçe Futbol
|26,64
|28,60
|-6,85
|Brisa
|23,88
|25,50
|-6,35
|Ege Endüstri
|1.353,80
|1.425,00
|-5,00
|Arçelik
|32,80
|34,38
|-4,60
|MLP Sağlık
|23,32
|24,44
|-4,58
|Nuh Çimento
|54,10
|56,65
|-4,50
|Tofaş Oto. Fab.
|28,62
|29,84
|-4,09
|Otokar
|332,00
|346,00
|-4,05
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|9.001.381.249
|Garanti Bankası
|7.215.417.595
|Kardemir (D)
|6.971.866.096
|Ereğli Demir Çelik
|5.972.170.076
|Koza Altın
|5.415.462.579
|Türk Hava Yolları
|5.130.809.995
|Tüpraş
|2.853.159.635
|Şişe Cam
|2.468.568.651
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.333.673.919
|Akbank
|2.328.223.711
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi