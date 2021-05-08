Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 26,98 22,52 19,80 Kardemir (D) 8,48 7,16 18,44 Kartonsan 60,20 50,95 18,16 Hektaş 9,64 8,20 17,56 Karsan Otomotiv 3,92 3,36 16,67 Koza Altın 129,20 113,00 14,34 Pegasus 81,35 73,55 10,61 Koza Madencilik 15,21 13,77 10,46 İş Y. Men. Değ. 16,96 15,36 10,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,55 6,85 10,22 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 82,60 94,00 -12,13 Gözde Girişim 6,75 7,37 -8,41 Fenerbahçe Futbol 26,64 28,60 -6,85 Brisa 23,88 25,50 -6,35 Ege Endüstri 1.353,80 1.425,00 -5,00 Arçelik 32,80 34,38 -4,60 MLP Sağlık 23,32 24,44 -4,58 Nuh Çimento 54,10 56,65 -4,50 Tofaş Oto. Fab. 28,62 29,84 -4,09 Otokar 332,00 346,00 -4,05 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Petkim 9.001.381.249 Garanti Bankası 7.215.417.595 Kardemir (D) 6.971.866.096 Ereğli Demir Çelik 5.972.170.076 Koza Altın 5.415.462.579 Türk Hava Yolları 5.130.809.995 Tüpraş 2.853.159.635 Şişe Cam 2.468.568.651 Yapı ve Kredi Bank. 2.333.673.919 Akbank 2.328.223.711 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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