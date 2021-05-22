Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 31,42 23,52 33,59 Jantsa Jant Sanayi 88,00 66,05 33,23 Koza Madencilik 17,33 15,33 13,05 Karsan Otomotiv 4,84 4,36 11,01 Borusan Mannesmann 29,14 26,36 10,55 Tukaş 7,67 7,00 9,57 Vestel 32,38 29,74 8,88 Aksa 16,72 15,46 8,15 Kordsa Teknik Tekstil 24,44 22,98 6,35 İpek Doğal Enerji 14,46 13,60 6,32 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 18,71 19,99 -6,40 Kartonsan 61,90 65,10 -4,92 Bera Holding 28,68 30,08 -4,65 Kardemir (D) 8,03 8,41 -4,52 Pegasus 81,65 85,40 -4,39 Çemaş Döküm 1,33 1,39 -4,32 Türk Traktör 195,60 204,10 -4,16 Odaş Elektrik 2,46 2,56 -3,91 Doğuş Otomotiv 28,00 29,04 -3,58 Otokar 310,00 321,30 -3,52 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.960.094.077 Türk Hava Yolları 4.005.176.286 Ereğli Demir Çelik 3.612.884.742 Koza Altın 3.471.712.428 Kardemir (D) 2.969.170.582 Şişe Cam 2.953.675.201 Petkim 2.505.809.674 Tüpraş 2.307.319.307 Fenerbahçe Futbol 1.993.124.519 Karsan Otomotiv 1.876.444.540 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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