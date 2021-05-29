Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,34
|31,42
|6,11
|T. Halk Bankası
|4,59
|4,39
|4,56
|Ereğli Demir Çelik
|19,21
|18,71
|2,67
|Bim Mağazalar
|64,25
|62,90
|2,15
|Gübre Fabrik.
|63,30
|62,50
|1,28
|Turkcell
|15,78
|15,59
|1,22
|Sabancı Holding
|8,63
|8,53
|1,17
|Net Holding
|5,65
|5,59
|1,07
|Vakıflar Bankası
|3,56
|3,53
|0,85
|Türk Telekom
|6,90
|6,86
|0,58
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,35
|8,29
|-11,34
|Tukaş
|6,90
|7,67
|-10,04
|Çemtaş
|14,04
|15,58
|-9,88
|İpek Doğal Enerji
|13,04
|14,46
|-9,82
|Koza Madencilik
|15,71
|17,33
|-9,35
|Nuh Çimento
|47,66
|52,50
|-9,22
|Çemaş Döküm
|1,21
|1,33
|-9,02
|Parsan
|28,76
|31,58
|-8,93
|Good-Year
|7,15
|7,80
|-8,29
|Polisan Holding
|2,84
|3,09
|-8,09
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.653.404.076
|Türk Hava Yolları
|6.000.626.907
|Ereğli Demir Çelik
|3.717.291.967
|Koza Altın
|3.557.787.663
|Karsan Otomotiv
|3.427.276.842
|Kardemir (D)
|3.256.756.230
|Yapı ve Kredi Bank.
|3.251.560.474
|Şişe Cam
|2.587.511.347
|Petkim
|2.584.278.532
|Tüpraş
|2.368.467.557
(Son)
Kaynak: AA
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