Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|56,10
|52,05
|7,78
|MLP Sağlık
|22,80
|21,50
|6,05
|Şok Marketler Ticaret
|11,57
|10,95
|5,66
|TAV Havalimanları
|27,48
|26,66
|3,08
|Bim Mağazalar
|63,50
|63,10
|0,63
|Turkcell
|16,55
|16,52
|0,18
|Tekfen Holding
|15,28
|15,33
|-0,33
|Türk Hava Yolları
|14,54
|14,59
|-0,34
|Ülker Bisküvi
|21,58
|21,72
|-0,64
|Fenerbahçe Futbol
|36,94
|37,50
|-1,49
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|16,93
|27,02
|-37,34
|Ege Gübre
|166,50
|190,50
|-12,60
|Halk GMYO
|2,59
|2,96
|-12,50
|Borusan Mannesmann
|23,06
|26,10
|-11,65
|Kardemir (D)
|6,79
|7,66
|-11,36
|Doğuş Otomotiv
|22,38
|25,18
|-11,12
|Çimsa
|22,90
|25,68
|-10,83
|Alarko Holding
|8,51
|9,54
|-10,80
|Gübre Fabrik.
|53,85
|60,20
|-10,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,02
|22,34
|-10,38
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|7.797.250.311
|Garanti Bankası
|5.424.396.428
|Emlak Konut GMYO
|4.601.863.846
|Koza Altın
|3.176.258.402
|T. Halk Bankası
|2.978.545.681
|Kardemir (D)
|2.802.751.231
|Ereğli Demir Çelik
|2.767.526.078
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.309.301.080
|Tüpraş
|2.219.954.559
|Fenerbahçe Futbol
|2.002.902.929
(Son)
Kaynak: AA
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