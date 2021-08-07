Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|38,52
|32,78
|17,51
|Otokar
|342,30
|291,50
|17,43
|Oyak Çimento
|7,03
|6,44
|9,16
|MLP Sağlık
|24,40
|22,50
|8,44
|Garanti Bankası
|9,23
|8,52
|8,33
|Albaraka Türk
|1,62
|1,50
|8,00
|Erbosan
|151,80
|140,70
|7,89
|İş Fin.Kir.
|3,11
|2,89
|7,61
|T.S.K.B.
|1,33
|1,25
|6,40
|Borusan Yat. Paz.
|315,10
|297,00
|6,09
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,93
|4,57
|-14,00
|RTA Laboratuvarları
|21,28
|21,76
|-2,21
|Bera Holding
|10,85
|11,08
|-2,08
|Vestel
|29,26
|29,86
|-2,01
|Galatasaray Sportif
|3,72
|3,79
|-1,85
|Hedef Girişim
|2,71
|2,76
|-1,81
|Verusa Holding
|47,00
|47,84
|-1,76
|Torunlar GMYO
|3,49
|3,55
|-1,69
|Pegasus
|69,50
|70,65
|-1,63
|Net Holding
|3,93
|3,97
|-1,01
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|9.596.799.272
|Türk Hava Yolları
|3.544.334.458
|Şişe Cam
|3.398.764.473
|Ereğli Demir Çelik
|3.332.942.324
|Koza Altın
|3.300.831.494
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.872.068.455
|Kardemir (D)
|2.659.716.030
|Akbank
|2.584.641.788
|Aselsan
|2.391.707.553
|Tüpraş
|2.059.097.701
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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