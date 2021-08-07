Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 38,52 32,78 17,51 Otokar 342,30 291,50 17,43 Oyak Çimento 7,03 6,44 9,16 MLP Sağlık 24,40 22,50 8,44 Garanti Bankası 9,23 8,52 8,33 Albaraka Türk 1,62 1,50 8,00 Erbosan 151,80 140,70 7,89 İş Fin.Kir. 3,11 2,89 7,61 T.S.K.B. 1,33 1,25 6,40 Borusan Yat. Paz. 315,10 297,00 6,09 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,93 4,57 -14,00 RTA Laboratuvarları 21,28 21,76 -2,21 Bera Holding 10,85 11,08 -2,08 Vestel 29,26 29,86 -2,01 Galatasaray Sportif 3,72 3,79 -1,85 Hedef Girişim 2,71 2,76 -1,81 Verusa Holding 47,00 47,84 -1,76 Torunlar GMYO 3,49 3,55 -1,69 Pegasus 69,50 70,65 -1,63 Net Holding 3,93 3,97 -1,01 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 9.596.799.272 Türk Hava Yolları 3.544.334.458 Şişe Cam 3.398.764.473 Ereğli Demir Çelik 3.332.942.324 Koza Altın 3.300.831.494 Yapı ve Kredi Bank. 2.872.068.455 Kardemir (D) 2.659.716.030 Akbank 2.584.641.788 Aselsan 2.391.707.553 Tüpraş 2.059.097.701 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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