Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|15,52
|13,50
|14,96
|Aksa
|19,81
|18,00
|10,06
|Borusan Yat. Paz.
|397,00
|360,80
|10,03
|RTA Laboratuvarları
|21,88
|20,54
|6,52
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|11,54
|6,33
|Torunlar GMYO
|3,82
|3,63
|5,23
|Odaş Elektrik
|1,42
|1,35
|5,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|8,66
|5,08
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|25,94
|4,93
|Türk Telekom
|7,21
|6,88
|4,80
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|7,61
|8,37
|-9,08
|Alarko Holding
|9,08
|9,80
|-7,35
|Nuh Çimento
|36,46
|39,00
|-6,51
|Ford Otosan
|170,80
|181,30
|-5,79
|Ereğli Demir Çelik
|18,64
|19,74
|-5,57
|Tofaş Oto. Fab.
|40,34
|42,56
|-5,22
|Ege Endüstri
|1.254,60
|1.319,50
|-4,92
|Netaş Telekom.
|17,06
|17,94
|-4,91
|İş Y. Men. Değ.
|13,95
|14,66
|-4,84
|Doğan Holding
|2,60
|2,72
|-4,41
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.258.372.123
|Kardemir (D)
|3.678.142.090
|Türk Hava Yolları
|3.315.615.242
|Tüpraş
|2.677.885.563
|Ereğli Demir Çelik
|2.636.226.890
|Şişe Cam
|2.634.991.483
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.503.426.093
|Akbank
|2.306.576.270
|Koza Altın
|2.253.966.317
|Petkim
|2.232.556.469
(Son)
Kaynak: AA
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