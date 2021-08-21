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Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (10)

21.08.2021 11:31
Yatırımcı rehberi (10), System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik15,5213,5014,96
Aksa19,8118,0010,06
Borusan Yat. Paz.397,00360,8010,03
RTA Laboratuvarları21,8820,546,52
İpek Doğal Enerji12,2711,546,33
Torunlar GMYO3,823,635,23
Odaş Elektrik1,421,355,19
Selçuk Ecza Deposu9,108,665,08
Doğuş Otomotiv27,2225,944,93
Türk Telekom7,216,884,80
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kardemir (D)7,618,37-9,08
Alarko Holding9,089,80-7,35
Nuh Çimento36,4639,00-6,51
Ford Otosan170,80181,30-5,79
Ereğli Demir Çelik18,6419,74-5,57
Tofaş Oto. Fab.40,3442,56-5,22
Ege Endüstri1.254,601.319,50-4,92
Netaş Telekom.17,0617,94-4,91
İş Y. Men. Değ.13,9514,66-4,84
Doğan Holding2,602,72-4,41
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası7.258.372.123

Kardemir (D)3.678.142.090

Türk Hava Yolları3.315.615.242

Tüpraş2.677.885.563

Ereğli Demir Çelik2.636.226.890

Şişe Cam2.634.991.483

Yapı ve Kredi Bank.2.503.426.093

Akbank2.306.576.270

Koza Altın2.253.966.317

Petkim2.232.556.469

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi


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