Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 47,10 42,22 11,56 İhlas Holding 0,60 0,56 7,14 MLP Sağlık 26,94 25,48 5,73 Doğuş Otomotiv 30,80 29,16 5,62 Gözde Girişim 6,07 5,80 4,66 Kordsa Teknik Tekstil 24,68 23,68 4,22 Aksa Enerji 14,94 14,50 3,03 Türkiye Sigorta 5,13 4,98 3,01 Coca Cola İçecek 89,30 86,90 2,76 Logo Yazılım 41,92 40,86 2,59 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 10,01 10,87 -7,91 Odaş Elektrik 1,46 1,57 -7,01 Torunlar GMYO 3,87 4,16 -6,97 Çemaş Döküm 1,22 1,29 -5,43 Gübre Fabrik. 51,20 53,90 -5,01 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 2,61 -4,98 Esenboğa Elektrik 34,12 35,86 -4,85 Alarko Holding 8,60 9,03 -4,76 İş Bankası (C) 5,42 5,69 -4,75 Migros Ticaret 33,50 35,08 -4,50 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.885.617.904 Türk Hava Yolları 4.310.485.299 Yapı ve Kredi Bank. 2.847.559.556 Kardemir (D) 2.363.021.287 Şişe Cam 1.957.703.764 Tüpraş 1.905.203.469 Ereğli Demir Çelik 1.851.645.958 Akbank 1.702.055.819 Koza Altın 1.625.848.817 Petkim 1.410.004.440 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (SON)

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