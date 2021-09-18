Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 35,10 30,80 13,96 Aksa 20,92 19,52 7,17 Alarko Holding 9,16 8,60 6,51 Tüpraş 108,70 102,80 5,74 Koç Holding 23,50 22,34 5,19 Alarko GMYO 21,40 20,62 3,78 Pegasus 70,50 68,15 3,45 Petkim 6,23 6,07 2,64 Galatasaray Sportif 3,61 3,52 2,56 Türk Hava Yolları 12,72 12,41 2,50 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 112,50 128,50 -12,45 Torunlar GMYO 3,56 3,87 -8,01 Kardemir (D) 6,73 7,29 -7,68 Koza Madencilik 14,44 15,55 -7,14 Borusan Yat. Paz. 409,70 440,90 -7,08 Hektaş 8,09 8,65 -6,47 Gözde Girişim 5,68 6,07 -6,43 Ege Gübre 156,10 166,70 -6,36 Global Yat. Holding 2,08 2,22 -6,31 Eczacıbaşı Yatırım 39,70 42,16 -5,83 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 8.126.855.889 Türk Hava Yolları 4.406.279.476 Tüpraş 3.565.778.390 Yapı ve Kredi Bank. 2.818.650.152 Kardemir (D) 2.465.644.838 Şişe Cam 2.408.858.565 Ereğli Demir Çelik 2.404.301.689 Koza Altın 2.325.223.225 Akbank 1.704.077.709 Petkim 1.684.338.626 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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