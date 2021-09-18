Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|35,10
|30,80
|13,96
|Aksa
|20,92
|19,52
|7,17
|Alarko Holding
|9,16
|8,60
|6,51
|Tüpraş
|108,70
|102,80
|5,74
|Koç Holding
|23,50
|22,34
|5,19
|Alarko GMYO
|21,40
|20,62
|3,78
|Pegasus
|70,50
|68,15
|3,45
|Petkim
|6,23
|6,07
|2,64
|Galatasaray Sportif
|3,61
|3,52
|2,56
|Türk Hava Yolları
|12,72
|12,41
|2,50
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|112,50
|128,50
|-12,45
|Torunlar GMYO
|3,56
|3,87
|-8,01
|Kardemir (D)
|6,73
|7,29
|-7,68
|Koza Madencilik
|14,44
|15,55
|-7,14
|Borusan Yat. Paz.
|409,70
|440,90
|-7,08
|Hektaş
|8,09
|8,65
|-6,47
|Gözde Girişim
|5,68
|6,07
|-6,43
|Ege Gübre
|156,10
|166,70
|-6,36
|Global Yat. Holding
|2,08
|2,22
|-6,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,70
|42,16
|-5,83
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.126.855.889
|Türk Hava Yolları
|4.406.279.476
|Tüpraş
|3.565.778.390
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.818.650.152
|Kardemir (D)
|2.465.644.838
|Şişe Cam
|2.408.858.565
|Ereğli Demir Çelik
|2.404.301.689
|Koza Altın
|2.325.223.225
|Akbank
|1.704.077.709
|Petkim
|1.684.338.626
(Son)
Kaynak: AA
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