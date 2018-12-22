Yatırımcı Rehberi (2)

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3 saat önce
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı Geçen...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
|TL
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|Yatırım Aracı Adı
|2017 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2017 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|158,80
|214,20
|215,00
|0,37
|35,39
|Cumhuriyet
|1.062,00
|1.431,00
|1.436,00
|0,35
|35,22
|ABD Doları
|3,7940
|5,3930
|5,3010
|-1,71
|39,72
|Avro
|4,5490
|6,0840
|6,0630
|-0,35
|33,28
|İngiliz Sterlini
|5,1350
|6,7770
|6,7140
|-0,93
|30,75
|İsviçre Frangı
|3,8880
|5,3860
|5,3520
|-0,63
|37,65
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:45 Kaynak: AA
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