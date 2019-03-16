Yatırımcı Rehberi (2)
1 saat önce
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen...
Kapalıçarşı
'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
|TL
|
|
|
|
|
|Yatırım Aracı Adı
|2018 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2018 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|218,80
|228,00
|229,50
|0,66
|4,89
|Cumhuriyet
|1.458,00
|1.522,00
|1.532,00
|0,66
|5,08
| ABD Doları
|5,2920
|5,4560
|5,4690
|0,24
|3,34
|Avro
|6,0550
|6,1290
|6,2070
|1,27
|2,51
|İngiliz Sterlini
|6,7810
|7,1490
|7,2690
|1,68
|7,20
| İsviçre Frangı
|5,3850
|5,4230
|5,4630
|0,74
|1,45
(Sürecek)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:12 Kaynak: AA
İki Televizyon Kanalı Satılıyor
"Kaya İle Evlenmem Bir Tektaşa Bakar" Diyen Hülya Avşar, 800 Bin TL'lik Yüzüğü İle Kafaları Karıştırdı
Bu Hafta Yatırım Araçlarından En Çok Borsa Kazandırdı
Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu