Yatırımcı rehberi (2)

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1,5 tonluk "Cemil", 45 bin TL'den satışa çıkarıldı

Beach fiyatları tatilcinin cebini yakıyor! Giriş ücretleri bin liraya kadar çıkıyor

Kurban kesecekler dikkat! Bu kurallara uymayanlara 72 bin TL'ye kadar ceza kesilecek