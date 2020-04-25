Yatırımcı rehberi (2)
7 saat önce
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|
|
|
|
|
|Yatırım Aracı Adı
|2019 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (yüzde)
|2019 Sonuna Göre Değişim (yüzde)
|Külçe Altın
|291,20
|377,60
|385,80
|2,17
|32,49
|Cumhuriyet
|1.939,00
|2.508,00
|2.562,00
|2,15
|32,13
|ABD Doları
|5,9500
|6,9410
|6,9820
|0,59
|17,34
|Avro
|6,6820
|7,5460
|7,5450
|-0,01
|12,92
|İngiliz Sterlini
|7,8750
|8,6910
|8,6340
|-0,66
|9,64
| İsviçre Frangı
|6,1820
|7,1940
|7,1870
|-0,10
|16,26
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:02 Kaynak: AA
Son Dakika Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Eren Erdem'in hapis cezasının onanmasını istedi Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı