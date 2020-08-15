Yatırımcı rehberi (2)
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|
|
|
|
|
|Yatırım Aracı Adı
|2019 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2019 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|291,20
|471,00
|461,70
|-1,97
|58,55
|Cumhuriyet
|1.939,00
|3.124,00
|3.064,00
|-1,92
|58,02
|ABD Doları
|5,9500
|7,2030
|7,3730
|2,36
|23,92
|Avro
|6,6820
|8,4830
|8,7170
|2,76
|30,45
|İngiliz Sterlini
|7,8750
|9,4140
|9,7310
|3,37
|23,57
| İsviçre Frangı
|6,1820
|7,9020
|8,1630
|3,30
|32,04
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:03
Kaynak: AA
Son Dakika Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 2 saatte ikna edilen şahıs gözaltına alındı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı