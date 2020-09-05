Yatırımcı rehberi (2)
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|
|
|
|
|
|Yatırım Aracı Adı
|2019 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2019 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|291,20
|461,50
|462,00
|0,11
|58,65
|Cumhuriyet
|1.939,00
|3.061,00
|3.064,00
|0,10
|58,02
|ABD Doları
|5,9500
|7,3400
|7,4550
|1,57
|25,29
|Avro
|6,6820
|8,7170
|8,7910
|0,85
|31,56
|İngiliz Sterlini
|7,8750
|9,8110
|9,8800
|0,70
|25,46
| İsviçre Frangı
|6,1820
|8,1490
|8,1790
|0,37
|32,30
(Sürecek)
Son Dakika Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Yanan mum ile temas eden dezenfektan kutusu patladı, talihsiz kadın alevler içinde kaldı Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Eşiyle kavgasını ayıran işçilerin çalıştığı fabrikayı, akrabalarıyla bastı Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında