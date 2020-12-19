Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 291,20 463,70 461,70 -0,43 58,55 Cumhuriyet 1.939,00 3.076,00 3.063,00 -0,42 57,97 ABD Doları 5,9500 7,8360 7,6510 -2,36 28,59 Avro 6,6820 9,4970 9,3700 -1,34 40,23 İngiliz Sterlini 7,8750 10,3840 10,3730 -0,11 31,72 İsviçre Frangı 6,1820 8,8320 8,6670 -1,87 40,20 (Sürecek) (Sürecek)

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