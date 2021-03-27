Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 454,00 405,60 445,70 9,89 -1,83 Cumhuriyet 3.011,00 2.692,00 2.957,00 9,84 -1,79 ABD Doları 7,4310 7,2630 8,0120 10,31 7,82 Avro 9,1200 8,6320 9,4560 9,55 3,68 İngiliz Sterlini 10,1810 10,0750 11,0790 9,97 8,82 İsviçre Frangı 8,4720 7,8240 8,5380 9,13 0,78 (Sürecek) (Sürecek)

Son Dakika

Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi

Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı

"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı

Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım

Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı

Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu

Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi

Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor