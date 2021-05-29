Yatırımcı rehberi (2)
29.05.2021 11:07
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2020 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2020 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|454,00
|506,00
|521,60
|3,08
|14,89
|Cumhuriyet
|3.011,00
|3.354,00
|3.457,00
|3,07
|14,81
|ABD Doları
|7,4310
|8,3850
|8,5650
|2,15
|15,26
|Avro
|9,1200
|10,2110
|10,4340
|2,18
|14,41
|İngiliz Sterlini
|10,1810
|11,9140
|12,1730
|2,17
|19,57
| İsviçre Frangı
|8,4720
|9,3510
|9,5410
|2,03
|12,62
(Sürecek)
Son Dakika Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un güvercinlere ve sokak kedilerine savaş açtı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den net yanıt: Beklentiniz olmasın Güvercin alışverişi yapmak için buluştuğu genci vurdu Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi