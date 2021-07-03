Yatırımcı rehberi (2)
03.07.2021 11:01
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2020 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2020 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|454,00
|501,50
|498,20
|-0,66
|9,74
|Cumhuriyet
|3.011,00
|3.325,00
|3.303,00
|-0,66
|9,70
|ABD Doları
|7,4310
|8,7310
|8,6980
|-0,38
|17,05
|Avro
|9,1200
|10,4510
|10,2930
|-1,51
|12,86
|İngiliz Sterlini
|10,1810
|12,2140
|12,0120
|-1,65
|17,98
| İsviçre Frangı
|8,4720
|9,5830
|9,4320
|-1,58
|11,33
(Sürecek)
Son Dakika 12:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu 12:31 Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı 12:22 Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi 12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor 11:10 Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı 11:03 Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı 10:38 Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar 09:56 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı