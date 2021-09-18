Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 454,00 485,20 486,00 0,16 7,05 Cumhuriyet 3.011,00 3.217,00 3.223,00 0,19 7,04 ABD Doları 7,4310 8,4200 8,6280 2,47 16,11 Avro 9,1200 9,9620 10,1290 1,68 11,06 İngiliz Sterlini 10,1810 11,7010 11,9020 1,72 16,90 İsviçre Frangı 8,4720 9,2100 9,3000 0,98 9,77 (Sürecek)

Son Dakika

Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar

Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi

Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi

Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı