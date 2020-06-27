Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,22, BES fonları ise yüzde 0,51 değer kazandı.

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,22, BES fonları ise yüzde 0,51 değer kazandı.

Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,03 ile borçlanma araçları fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,72 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında da bir tek yüzde 0,45 ile borçlanma araçları fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,22 286 247 39
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,03 73 60 13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,33 17 11 6
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,11 61 53 8
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,14 68 61 7
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,25 31 26 5
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,75 12 12 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,13 24 24 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,51 265 229 36
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,45 55 29 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,67 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,47 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,51 119 110 9
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,31 28 27 1
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,72 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,14 16 16 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 13:52 İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 20:06 Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
15:54
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
15:45
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:17:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]