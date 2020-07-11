Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,10 değer kaybetti.

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,10 değer kaybetti.

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Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.


BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,46 ile kıymetli madenler fonları iken, en çok gerileyen yüzde 1,04 ile karma&esnek fonlar olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,26 287 185 101
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,05 73 52 21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,56 17 16 1
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,74 61 17 44
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,02 68 39 28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,20 32 25 7
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,25 12 12 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,13 24 24 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) -0,10 263 81 182
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,62 55 8 47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,15 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,44 29 3 26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -1,04 117 30 87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,19 28 8 20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,46 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,15 16 16 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi
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