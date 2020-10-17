Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

17.10.2020 11:15
Yatırımcı rehberi (3), System.String[]

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,56, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,56, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,04 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da tek gerileyen yüzde 0,04 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,56 296 265 30
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,23 72 60 11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,92 17 16 1
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 2,64 65 63 2
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,66 70 68 2
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,37 34 29 5
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,04 13 4 9
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,20 25 25 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,46 262 241 21
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,41 55 46 9
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,83 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 2,64 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,59 116 114 2
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,77 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,04 16 7 9
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,15 16 16 0

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, BES FONLARI, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Şişede durduğu gibi durmadı! Arabada alkol alan gençler mahalleliye kabus dolu bir gece yaşattı İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı         
09:41
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
20:34
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:12:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei