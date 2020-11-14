Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

14.11.2020 10:59
Yatırımcı rehberi (3), System.String[]

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,17, BES fonları yüzde 1,26 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,17, BES fonları yüzde 1,26 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 10,27 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,35 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 9,86 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-1,1729821187
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,66725715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-3,0517116
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,39675710
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,08704822
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-2,11342311
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-10,2713013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2425250
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-1,2626219567
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,00552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,87211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi7,3529272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,1411610115
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7628217
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-9,8616016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3316160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, BES FONLARI, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi


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