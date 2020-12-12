Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025223
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,02373
|0,26
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099884
|0,20
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,071987
|0,20
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,09616
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,02074
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017797
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,076898
|5,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,127776
|4,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,085713
|3,60
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,047892
|3,25
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036536
|3,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,023172
|3,71
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,01917
|3,45
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,04678
|3,04
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,034918
|3,04
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,022431
|2,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042587
|3,47
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,060563
|3,30
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,028586
|1,74
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013796
|1,64
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,026564
|1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050414
|0,46
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030366
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050471
|0,25
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052257
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048461
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067000
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072033
|0,27
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024447
|0,27
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070392
|0,27
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027111
|0,27
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020676
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051213
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,080258
|-0,48
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020461
|-0,47
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010969
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,073625
|-0,90
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,048055
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019590
|-1,46
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019797
|-1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019661
|-1,10
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020507
|-1,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020088
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013191
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015172
|-0,45
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015963
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048407
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051836
|-0,23
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047357
|-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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