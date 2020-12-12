Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025223 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,02373 0,26 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099884 0,20 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,071987 0,20 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,09616 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,02074 0,99 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017797 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,076898 5,17 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,127776 4,78 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,085713 3,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,047892 3,25 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036536 3,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,023172 3,71 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,01917 3,45 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,04678 3,04 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,034918 3,04 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,022431 2,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042587 3,47 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,060563 3,30 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,028586 1,74 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013796 1,64 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,026564 1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050414 0,46 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030366 0,35 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050471 0,25 VEM Altın Katılım EYF 0,052257 0,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048461 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,067000 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,072033 0,27 HEM Para Piyasası EYF 0,024447 0,27 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,070392 0,27 ZEM Para Piyasası EYF 0,027111 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020676 -0,57 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051213 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,080258 -0,48 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020461 -0,47 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010969 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,073625 -0,90 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,048055 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019590 -1,46 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019797 -1,10 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019661 -1,10 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020507 -1,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020088 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013191 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015172 -0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015963 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048407 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051836 -0,23 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047357 -0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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