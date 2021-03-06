Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

06.03.2021 11:11
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES fonları yüzde 0,59 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES fonları yüzde 0,59 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 1,04 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,25 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 0,94 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,7631626947
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,78705911
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3124159
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,5871683
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,1773685
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,8937316
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,0413013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3128280
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,5926520560
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,97542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,72550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,2529281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,661179918
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,5928280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2916160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi


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