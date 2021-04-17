Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,07, BES fonları yüzde 0,06 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,01 ile hisse senedi fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,13 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,07 328 196 129 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,20 72 59 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,19 26 14 12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,01 73 26 47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,32 75 44 30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,19 38 21 16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,78 13 1 12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,34 31 31 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) -0,06 265 171 93 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,32 54 50 4 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,13 5 2 3 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,51 29 13 16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,35 117 81 36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,32 28 9 18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,13 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,40 16 16 0 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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