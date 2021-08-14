Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,03587
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,034011
|0,45
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,086944
|0,39
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056115
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,026322
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,02062
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010863
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,02432
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010734
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010474
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,088311
|2,16
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,14647
|2,14
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037626
|2,10
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,063102
|1,94
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,167064
|1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,022291
|3,62
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,025867
|1,93
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,01779
|1,73
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030133
|1,67
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021375
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051183
|0,75
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072688
|0,72
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,033497
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032935
|0,44
|HEM Katılım Standart EYF
|0,024222
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078688
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025837
|0,35
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031377
|0,35
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,079814
|0,34
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,034766
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114451
|-0,33
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107045
|-0,26
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103445
|-0,23
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055610
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,116645
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056782
|-1,35
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010239
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039175
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,079372
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,030874
|-0,21
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031859
|-0,16
|BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF
|0,016228
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009742
|-4,47
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027373
|-0,94
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039359
|-0,93
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021499
|-0,40
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040564
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016906
|-3,20
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050602
|-3,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031511
|-3,16
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015893
|-3,16
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050959
|-3,15
(Sürecek)
Kaynak: AA
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