Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,03587 0,47 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,034011 0,45 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,086944 0,39 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056115 0,36 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,026322 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,02062 0,96 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010863 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,02432 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010734 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010474 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,088311 2,16 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,14647 2,14 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037626 2,10 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,063102 1,94 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,167064 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,022291 3,62 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,025867 1,93 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,01779 1,73 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030133 1,67 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021375 1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051183 0,75 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072688 0,72 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,033497 0,45 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032935 0,44 HEM Katılım Standart EYF 0,024222 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,078688 0,35 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025837 0,35 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031377 0,35 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,079814 0,34 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,034766 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114451 -0,33 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107045 -0,26 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103445 -0,23 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055610 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,116645 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056782 -1,35 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010239 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039175 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,079372 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,030874 -0,21 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031859 -0,16 BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF 0,016228 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009742 -4,47 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027373 -0,94 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039359 -0,93 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021499 -0,40 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040564 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016906 -3,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050602 -3,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031511 -3,16 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015893 -3,16 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050959 -3,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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