Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

14.08.2021 11:12
Yatırımcı rehberi (3), System.String[]

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01, BES fonları ise yüzde 0,40 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01, BES fonları ise yüzde 0,40 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen 0,36 ile karma ve değişken fonlar olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 3,42 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,28 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 3,08 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,0134527370
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3171674
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,69311615
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,23785721
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3680728
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0538299
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-3,4213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3434320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,4025721244
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0852439
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,25550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2830282
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,471111046
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,17291712
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-3,0815015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3415150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen, ekranlara çok hızlı dönüş yaptı: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır 12:51 Rıdvan Dilmen, ekranlara çok hızlı dönüş yaptı: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim 12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu 12:19 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu
Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu 11:45 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü 11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 10:51 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun 09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu 08:54 Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
12:53 Yüz yüze eğitime MEB'den açıklama! Bakan Özer, izlenecek yol haritasını anlattı
12:36 Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!
12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim
12:23 F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi
12:18 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu
12:17 Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar
11:44 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Yüz yüze eğitime MEB'den açıklama! Bakan Özer, izlenecek yol haritasını anlattı Yüz yüze eğitime MEB'den açıklama! Bakan Özer, izlenecek yol haritasını anlattı         
12:54
Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!         
12:37
F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi         
12:24
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi         
00:23
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 12:59:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement