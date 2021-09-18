Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

18.09.2021 11:20
Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Birinci...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0480220,87
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0815360,85
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0521470,84
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0217510,79
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0672270,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108570,22
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010990,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0578040,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0247312,83
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0113142,31
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0269431,27
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0194050,95
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0192140,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0300491,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0142440,39
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0297940,36
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0196080,05
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0217110,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0812000,36
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0262870,36
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0353570,35
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0800480,35
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0319200,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156541-1,21
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156468-1,14
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,136215-1,14
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,107038-1,12
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055128-1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020575-0,58
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024443-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010520-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068630-2,95
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,061282-2,54
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035950-2,38
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036395-2,25
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,144297-2,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021315-3,07
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034627-2,30
HEM Dinamik Değişken EYF0,026074-1,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,218620-1,47
VEM Dinamik Değişken EYF0,076635-1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038574-2,45
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026790-2,43
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009667-1,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049847-1,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070726-1,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016987-0,60
ZEM Altın Katılım EYF0,051910-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052640-0,54
VEM Altın Katılım EYF0,054224-0,54
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,050770-0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Para Piyasası Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi 12:20 Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar 11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi 11:23 Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi 11:15 Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar 10:53 Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 10:40 Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 10:35 "Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
12:20 Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi
12:08 İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
2 kilo 700 gram altınla kaplanan 1 milyon 100 bin liralık minare göz kamaştırdı 2 kilo 700 gram altınla kaplanan 1 milyon 100 bin liralık minare göz kamaştırdı         
12:22
İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş         
12:09
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti         
11:09
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi         
10:45
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:34:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement