Yatırımcı Rehberi (3)

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,17 322 242 80 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,47 84 75 9 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -1,04 16 7 9 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -3,07 67 51 16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,42 79 63 16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,30 39 23 16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,22 14 0 14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,45 23 23 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,76 265 207 58 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,22 56 49 7 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,38 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,08 28 20 8 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,07 116 101 15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,09 28 15 13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,24 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,44 21 21 0

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,17, BES fonları yüzde 0,76 değer kazandı.Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,47 ile borçlanma araçları fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 3,07 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.BES fonlarında ise yüzde 1,22 yükselen borçlanma araçları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,24 ile kıymetli madenler geriledi.Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)