Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (3)

Yatırımcı Rehberi (3)

40 dakika önce

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,50, BES fonları yüzde 0,64 değer kazandı.

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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,50, BES fonları yüzde 0,64 değer kazandı.


Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,14 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 1,03 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.


BES fonlarında ise yüzde 2,14 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da bir tek yüzde 0,90 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,50 309 288 21
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,42 81 80 1
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,73 16 14 2
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 2,14 65 65 0
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,68 73 73 0
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,35 39 34 5
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,03 13 0 13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,42 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,64 265 251 14
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,70 56 56 0
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,27 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 2,14 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,83 116 116 0
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,55 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,90 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,42 21 21 0
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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