Yatırımcı Rehberi (3)

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,44 309 266 43 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,39 81 69 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,79 16 16 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,95 65 46 19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,42 73 66 7 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,34 39 34 5 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,44 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,40 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,19 265 187 77 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,22 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,17 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,25 28 19 9 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,20 116 75 40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,27 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,48 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,41 21 21 0

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,44, BES fonları yüzde 0,19 değer kazandı.Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.BES fonlarında ise yüzde 1,48 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bir tek yüzde 0,20 ile karma ve esnek fonlar geriledi.Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)