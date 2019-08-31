Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (3)
Son Dakika Ekonomi Haber

Yatırımcı rehberi (3)

4 saat önce

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,42, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırımcı rehberi (3), System.String[]

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,42, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,24 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,42 295 263 32
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,38 76 66 10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,63 16 15 1
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,24 62 49 13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,57 71 66 5
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,43 35 32 3
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 3,91 13 13 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,33 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,74 266 198 68
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,67 55 31 24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,18 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,13 28 22 6
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,00 117 81 36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,50 29 27 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 3,95 14 14 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,27 21 21 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Miras davasında ortaya çıktı: Naim Süleymanoğlu'nun 13 madalyası kayıp
E-spor fırtınası devam ediyor! Ayda 10 bin TL ile 20 bin TL kazanan var Merkez Bankası başkan yardımcıları belli oldu Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal görüntüsüyle şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:27:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]