Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

41 dakika önce

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,43, BES fonları ise yüzde 0,39 değer kazandı.

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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,43, BES fonları ise yüzde 0,39 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları, tek gerileyen fon ise yüzde 1,26 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise yüzde 2,18 ile hisse senedi fonları en fazla değer kazanan fon iken, tek gerileyen fon yüzde 1,30 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,43 295 273 21
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,45 77 73 3
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,72 16 14 2
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,98 61 61 0
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,64 71 71 0
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,30 35 32 3
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,26 13 0 13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,32 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,39 266 247 19
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,47 55 54 1
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,18 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 2,18 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,62 117 113 4
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,82 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,30 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,35 21 21 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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