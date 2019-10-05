Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (3)
Son Dakika Ekonomi Haber

Yatırımcı rehberi (3)

9 dakika önce

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,33, BES fonları ise yüzde 0,48 değer kazandı.

Yatırımcı rehberi (3), System.String[]

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,33, BES fonları ise yüzde 0,48 değer kazandı.


Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,45 ile karma ve değişken fon olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,24 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.


BES fonlarında ise yüzde 0,79 yükselen fon sepeti fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da yüzde 0,37 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,33 285 251 34
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,41 77 77 0
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,13 16 10 6
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,38 61 52 9
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,45 68 63 5
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,30 29 26 3
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,24 12 1 11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,28 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,48 268 243 25
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,67 57 57 0
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,79 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,44 28 25 3
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,60 117 110 7
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,66 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,37 15 0 15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,30 20 20 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması
Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:13:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]