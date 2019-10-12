Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (3)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)

1 saat önce

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,31, BES fonları ise yüzde 0,05 değer kazandı.

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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,31, BES fonları ise yüzde 0,05 değer kazandı.


Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,21 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,79 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.


BES fonlarında ise yüzde 3,51 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 2,59 ile hisse senedi geriledi.


Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,31 285 173 111
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,34 77 64 12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,05 16 14 2
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,79 61 9 52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,04 68 28 40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,40 29 24 5
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 3,21 12 12 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,28 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,05 268 114 154
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,42 57 32 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,87 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -2,59 28 2 26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -1,01 117 29 88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,04 29 15 14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 3,51 15 15 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,30 20 20 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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