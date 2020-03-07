Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

6 saat önce

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,18, BES fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti.

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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,18, BES fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti.


Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 2,37 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.


BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,82 ile karma ve esnek fonlar iken, bunlar arasında da bir tek yüzde 2,46 ile kıymetli madenler fonları geriledi.


Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,18 280 205 73
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,24 73 64 9
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,07 16 8 7
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,90 59 41 17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,33 70 52 18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,01 29 18 11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -2,37 11 0 11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,18 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,69 265 223 40
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,01 55 50 5
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,42 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,43 29 26 3
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,82 119 108 9
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,29 28 22 6
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,46 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,21 16 16 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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