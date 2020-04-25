Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,48, BES fonları ise yüzde 2,11 değer kazandı.



Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,17 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1 ile fon sepeti fonları olarak kayıtlara geçti.



BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 3,30 ile karma ve esnek fonlar iken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,22 ile kıymetli madenler oldu.



Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,48 282 258 24 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,64 73 71 2 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -1,00 16 14 2 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 2,17 63 57 6 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 1,24 67 65 2 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,35 29 27 2 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,24 11 1 10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,17 23 23 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 2,11 265 248 17 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 2,77 55 55 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,96 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,89 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 3,30 119 118 1 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 1,67 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,22 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,26 16 16 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)