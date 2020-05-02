Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

6 saat önce

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,69, BES fonları ise yüzde 1,60 değer kazandı.

Yatırımcı rehberi (3), System.String[]

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,69, BES fonları ise yüzde 1,60 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 3,83 ile hisse senedi fonları iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,69 283 276 7
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,54 73 71 2
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,25 16 14 2
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 4,12 63 62 1
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 1,36 67 66 1
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,57 29 29 0
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,24 11 10 1
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,12 24 24 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 1,60 265 264 1
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,84 55 55 0
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 2,38 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 3,83 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 2,00 119 119 0
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 2,37 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,45 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 16 16 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:10 Kaynak: AA


Son Dakika

İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi         
17:50
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi         
17:35
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek         
17:22
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu         
17:10
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti         
17:06
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı         
16:53
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek         
16:52
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi         
16:49
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı         
16:22
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu         
16:20
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz         
16:01
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek         
15:58
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı         
15:53
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
15:47
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi         
15:37
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti         
15:13
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor         
14:57
Güzellik için organlarının yerlerini değiştirdiler! İşte tarihte kadınların akılalmaz güzellik yöntemleri Güzellik için organlarının yerlerini değiştirdiler! İşte tarihte kadınların akılalmaz güzellik yöntemleri         
14:57
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi         
14:50
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı         
14:32
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var         
14:23
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum         
14:08
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:59
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü         
13:55
Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani         
13:55
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi         
13:50
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı         
13:38
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek         
13:18
Alman kaleci Kevin Trapp'in sevgilisi Izabel Goulart'tan karantina sporu! Kolayı değil zoru seçiyor Alman kaleci Kevin Trapp'in sevgilisi Izabel Goulart'tan karantina sporu! Kolayı değil zoru seçiyor         
13:15
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 18:01:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]