Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (4)

Yatırımcı Rehberi (4)

1 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,97'lik getiriyle Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,97'lik getiriyle Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu.


Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,606161 12,97
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01392 11,08
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030774 8,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,547746 7,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054003 7,42
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064592 6,19
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,788947 6,13
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,144502 5,44
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022152 5,38
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170662 5,26
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024058 6,75
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029421 5,41
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009512 5,29
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034305 4,88
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021867 4,49
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019115 4,40
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016786 4,33
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014026 4,18
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075556 4,11
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,09977 4,09
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:05 Kaynak: AA

Sek, Ekonomi
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