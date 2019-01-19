Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (4)

Yatırımcı Rehberi (4)

36 dakika önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,37'lik getiriyle İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Yatırımcı Rehberi (4), System.String[]
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,37'lik getiriyle İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 8,38'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047052 15,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089803 14,66
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,492332 9,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,24299 8,61
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,157941 8,09
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104806 7,79
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062216 7,45
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,218614 7,42
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017658 7,31
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,974258 7,14
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018192 8,38
NN Hay. Em. Karma EYF 0,0933 6,94
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031947 6,80
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106883 6,73
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017384 6,59
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067469 6,58
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056666 6,49
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020834 6,44
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022591 6,08
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,095871 6,06
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı Masaj Salonuna Yapılan Baskında, Fuhuş Yapanlar Suçüstü Yakalandı

Tekstil Atölyesinde Isınmak için Yaktıkları Sobadan Zehirlenen 3 İşçi Yaşamını Yitirdi Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:44:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]