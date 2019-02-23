Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (4)

Yatırımcı Rehberi (4)

1 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,56'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırımcı Rehberi (4), System.String[]
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,56'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu. Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF ise yüzde 2,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 10,56
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,421067 4,23
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014466 4,05
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022095 3,72
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021368 3,57
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026784 3,46
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,934266 3,29
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038192 3,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301217 2,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,03612 2,88
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010559 2,75
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015578 2,72
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025611 2,71
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015143 2,69
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022553 2,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024864 2,69
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015014 2,67
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024196 2,61
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023638 2,60
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024056 2,60
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:33 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar Devlet Desteğiyle Kurduğu İşletmede 240 Kişi Çalışıyor

Yargıtay: Mülk Sahibinden İzin Alınmadan Yapılan Masraflar, Kiracıya Geri Ödenemez Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:24:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]